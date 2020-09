Galeone: “Allegri non vede l’ora di tornare, l’Inter migliora ma la Juve è più forte”

TORINO – L’ex allenatore Giovanni Galeone ha parlato intervistato dai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli di Massimiliano Allegri.

“Max attualmente è smanioso di tornare, vuole allenare. L’anno scorso era tranquillo, si è goduto un anno di relax, ma adesso non vede l’ora di rientrare e a parer mio lo farebbe anche in una squadra intrigante. Inter? Diciamo che ha fatto palo interno, le parti sono state molto vicine. La società ha valutato l’anno di Antonio Conte. Ha avuto dei periodi non facilissimi e dei momenti in cui ha rilasciato dichiarazioni che non dovevano essere rilasciate”.

“Fosse per me, un giocatore come Christian Eriksen giocherebbe sempre titolare in una mia squadra, come penso anche con Allegri. Ma credo che Conte troverà il modo di inserirlo. Modificherà il suo sistema di gioco dopo tanti anni che fa l’allenatore. L’Inter sta facendo acquisti importantissimi. Stanno migliorando ma io vedo più forte la Juventus.”