Gabbiadini: “Vogliamo portare punti a casa. Usiamo la testa”

TORINO – Manca poco a Sampdoria-Juventus, gara valida per la diciassettesima giornata di Serie A. Da un lato una Juve reduce dal successo convincente con l’Udinese che vuole la vittoria per concludere al primo posto il 2019; dall’altro i blucerchiati vogliono conquistare altri punti dopo il successo nel derby. Match winner della sfida è stato Manolo Gabbiadini che nel pre partita di oggi ha parlato così a Sky: “La vittoria nel derby ci voleva soprattutto per la classifica, subito però abbiamo messo la testa a questa partita. Oggi vogliamo portare punti a casa. Il mister ci trasmette molta serenità, ha un grande merito. Come si batte la Juve? Usando la testa, perché ogni giocatore può risolverla. Noi possiamo farcela”.