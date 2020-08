TORINO – La Juventus potrebbe non essere costretta ad abbandonare il sogno del ritorni di Pogba in bianconero.

Stgand a quanto riportano i media britannici, con il The Guardian in prima fila, Pogba sarebbe felice a Manchester ma vorrebbe comp in un altra dimensione: il suo agente Mino Raiola sta continuando a tenere contatti con Real Madrid e Juventus nel caso in cui il Polpo decidesse di lasciare l’Inghilterra.

