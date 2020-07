Freuler: “Champions? In gara secca possiamo battere chiunque”

TORINO – Il calciatore dell’Atalanta Remo Freuler ha parlato intervistato dai microfoni di Sky Sport.

“Scudetto? Difficile parlarne prima ma noi vogliamo provare a fare più punti possibili, se giochiamo come quest’anno, tutto è possibile.”

“Ora non ci stiamo allenando moltissimo, ma durante il lockdown abbiamo fatto davvero bene. Il segreto del mister è il grande lavoro di tutto il gruppo. Non avevo mai lavorato tanto quanto come con Gasperini. Champipns? Sono tre gare secche, in gara secca possiamo battere chiunque. Se ci crediamo? Sì, altrimenti non andremmo a Lisbona…”.

