Fonseca: “Soddisfatto dei ragazzi ma non del risultato”

TORINO – Il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha parlato intervistato dopo il pareggio contro la Juventus.

“Sono contento della prestazione, abbiamo giocato bene. Sono soddisfatto dei ragazzi ma non del risultato. Abbiamo iniziato nel modo giusto come col Verona e oggi abbiamo giocato bene. Mirante ha fatto una sola parata e in difesa siamo stati attenti, però non abbiamo chiuso la partita quando ne abbiamo avuto la possibilità”.

“Credo che la squadra abbia avuto la stessa personalità col Verona, oggi contro un altro tipo di squadra abbiamo fatto lo stesso. Abbiamo meritato di vincere entrambe le volte, abbiamo fatto bene, sono segnali positivi.”