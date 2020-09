Fonseca: “Mercato? Abbiamo giocatori che devono uscire”

TORINO – L’allenatore della Roma Paulo Fonseca ha parlato intervistato dai microfoni di Sky dopo il pareggio in amichevole contro il Cagliari.

“Dobbiamo lavorare per migliorare e imparare, devo dire che in questa pre-season solo adesso abbiamo tutti i giocatori, ci sono elementi che non si sono allenati. Vedo segnali positivi. Il mercato non è un discorso chiuso, abbiamo giocatori che devono uscire ed entrare, stiamo trovando con il presidente e con Fienga le migliori soluzioni, stiamo lavorando per migliorarci.”