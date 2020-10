Fonseca: “Juve e Inter le favorite per lo Scudetto ma noi vogliamo lottare”

TORINO – Il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha parlato intervistato dai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria dei giallorossi sul Benevento nel posticipo andato in scena ieri sera allo Stadio Olimpico di Roma.

Il tecnico ha parlato della Serie A, e della griglia delle favorite per la vittoria finale: “Io voglio essere sempre equilibrato e realista. Inter e Juventus hanno fatto investimenti importanti e sono le favorite per la vittoria del campionato. Poi ci sono una serie di squadre in lotta, fra le quali c’è anche la Roma: noi voglia lottare per la Champions League.”