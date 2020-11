TORINO – La nazionale uruguaiana si è vista colpire dal Coronavirus, con un focolaio che si è acceso all’interno del ritiro dopo la positività di Suarez, Munoz e Vina.

In questa situazione anche la Juventus è in ansia, vista la presenza in nazionale del centrocampista bianconero Rodrigo Bentancur. Oggi dovrebbero arrivare gli esiti dei tamponi, che in caso di positività costringerebbero il giocatore alla quarantena e lascerebbero Andrea Pirlo senza un centrocampista.