TORINO – La Juventus Women frena con un avversario abbordabilissimo: la Florentia. Il match è terminato 0-0 con tante occasioni per le ragazze di Guarino che non hanno saputo sfruttare al meglio. Ora, grazie alla vittoria della Fiorentina nell’anticipo, il divario tra le prime due in classifica si è ridotto (-5) e anche la Roma, attesa domani in trasferta contro l’Empoli, potrebbe andare a -6 dalle bianconere.