Flick: “Alaba e Boateng? Abbiamo un calendario fitto, conto su di loro”

TORINO – L’allenatore del Bayern Monaco Hans Dieter-Flick ha parlato in conferenza stampa del futuro dei calciatori della sua squadra Alaba e Boateng, al centro di molti rumors di mercato.

“Le trattative per il contratto di David Alaba e Jerome Boateng sono pubbliche… La comunicazione con i giocatori e con il club è importante per me. Non ho alcuna influenza sui titoli dei media, ma posso influenzare le discussioni con i miei giocatori. Jerome sa cosa penso di lui. Si comporta molto bene. Il futuro di David Alaba e Jerome Boateng? Sono in costante contatto con Hasan Salihamidžić. Pensiamo al futuro, ma per il momento sono entrambi giocatori del Bayern. Abbiamo un programma molto fitto in questa stagione e per questo motivo ho intenzione di puntare al 100% su di loro.”