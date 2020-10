Firenze: striscioni contro Chiesa

TORINO – La Juventus ha ufficializzato ieri nell’ultima giornata di calciomercato l’acquisto del calciatore della Fiorentina Federico Chiesa.

Il calciatore arriva in bianconero dopo una corte durata un anno e mezzo, sfociata finalmente nel trasferimento del giocatore a Torino.

I suoi ex tifosi della Fiorentina non sembrano però aver preso bene il trasferimento e, come successo per Bernardeschi quando passò in bianconero, hanno appeso al Franchi striscioni contro il calciatore: “Tradire chi ti ha cresciuto e protetto la più grande mancanza di rispetto. Firenze non è più casa tua… Infame”. Queste le parole dei tifosi viola, che non sembra abbiano gradito il passaggio di Chiesa in bianconero.