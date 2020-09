TORINO – L’amministratore delegato della Roma Guido Fienga ha parlato a margine del Premio Calabrese a Soriano nel Cimino.

IL dirigente giallorosso ha risposto ad una domanda riguardo al futuro dell’attaccante bosniaco Edin Dzeko, da tempo accostato alla Juventus in sede di mercato come obiettivo concreto dei bianconeri per rinforzare il reparto di attacco: “Dzeko è il capitano della Roma e lo rimarrà finché vorrà.”