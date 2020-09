Fagioli: “Speriamo di toglierci soddisfazioni anche quest’anno”

TORINO – Il calciatore della Juventus Under23 Nicolò Fagioli ha parlato intervistato dai microfoni di Juventus TV.

“E’ la prima stagione che farò dai primi momenti con l’Under 23. L’anno scorso è stato bello entrare a far parte di questa squadra da gennaio in poi e ci siamo tolti tante soddisfazioni. Quest’anno sicuramente l’obiettivo sarà di puntare a giocare tante partite in Serie C per poi provare ad andare in Serie A a fare qualche presenza. Zauli? Io lo conoscevo già come tanti miei compagni. Sappiamo cosa ci chiede durante le partite e gli allenamenti, è un vantaggio per noi. Anche l’anno scorso con lui ci siamo tolti diverse soddisfazioni, speriamo che quest’anno sia lo stesso.”