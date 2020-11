Eye on Benevento

TORINO – La Juventus scenderà in campo domani sera contro il Benevento di Pippo Inzaghi, per cercare la seconda vittoria consecutiva in campionato dopo quella contro il Cagliari di settimana scorsa.

Attraverso il loro sito internet, i bianconeri hanno presentato la squadra giallorossa.

“Il Benevento è una delle tre squadre neopromosse della Serie A 2020/2021. La formazione allenata da Filippo Inzaghi arriva alla partita di sabato contro la Juventus con un bottino di 9 punti in classifica dopo aver conquistato – in questa prima fetta della stagione – tre vittorie e cinque sconfitte. Insieme a Napoli e Bologna è l’unica in campionato a non aver ancora pareggiato.

Nell’ultimo turno i campani si sono presi una vittoria importante, passando 1-0 sul campo della Fiorentina grazie alla prima rete in Serie A di Improta. Gi altri successi stagionali erano arrivati all’esordio a Genova contro la Sampdoria (3-2) e alla terza giornata in casa contro il Bologna (1-0).

L’ALLENATORE: FILIPPO INZAGHI

Giocatore della Juventus per quattro campionati, dal 1997 al 2001, Filippo Inzaghi è alla sesta stagione da allenatore di una squadra professionista. Un cammino iniziato nel 2014/2015 alla guida del Milan e poi proseguito per due annate sulla panchina del Venezia, sulla quale ha conquistato subito la promozione dalla Serie C alla B e poi nell’anno successivo i playoff del torneo cadetto. Da giugno 2018 al gennaio 2019 ha guidato il Bologna, per poi arrivare a Benevento nell’estate 2019. In Campania ha subito fatto benissimo, conquistando primo posto e promozione stravincendo la Serie B con largo anticipo. Da allenatore Inzaghi ha affrontato quattro volte la Juventus, perdendo sempre: 1-0 e 3-1 con il Milan (2014/2015) e con un doppio 2-0 tra Serie A e Coppa Italia nel 2018/2019 con il Bologna.

I NUMERI IN CAMPIONATO