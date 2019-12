Ex Juventus, Cancelo verso il ritorno al Valencia

TORINO- Uno dei volti in uscita in estate in casa Juventus è Joao Cancelo, che ha lasciato la squadra dopo una sola stagione. Il portoghese, arrivato come uno dei colpi di mercato nel 2018, è rientrato nello scambio che ha portato Danilo sotto la Mole, non senza qualche dispiacere da parte dei tifosi bianconeri. A Manchester, nonostante gli attestati di stima di Guardiola, il ragazzo non ha però ancora trovato spazio e a gennaio potrebbe decidere quindi di cambiare aria. Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, il Valencia si starebbe muovendo per riaverlo tra le sue fila. Possibile un prestito di sei mesi, gradito anche ai citizens.