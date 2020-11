Evani: “I ragazzi sono stati meravigliosi, cerchiamo di arrivare al risultato tramite il gioco”

TORINO – Il vice allenatore dell’Italia di Roberto Mancini Alberico Evani, ha parlato intervistato dai microfoni di Rai Sport dopo la vittoria ottenuta ieri sera contro la Bosnia.

“Con Mancini ci sentiamo tutti i giorni e sa quello che succede. Questi ragazzi gli hanno fatto un bel regalo e gli hanno dato una bella soddisfazione.”

A ottobre le final four con Spagna, Francia e Belgio.

“Sarà bello confrontarci con queste realtà, si parla delle migliori d’Europa e non vediamo l’ora per vedere il nostro livello. Pensiamo di esserci avvicinati, vedremo quando le affronteremo.”

Non avete mai rinunciato al gioco.

“Vogliamo arrivare al risultato tramite il gioco e ci stiamo allenando per questo. I ragazzi sono stati meravigliosi, hanno fato tutto anche senza il mister. Sono dei ragazzi straordinari.”

È commosso da tutto questo?

“Sì, voglio dire solo grazie ai ragazzi che hanno dato tutto per questa maglia ottenendo tre vittorie con tre prestazioni convincenti. Posso solo dire grazie a tutti loro.”