Europa Laegue: vincono Milan e Roma, perde il Napoli

TORINO – Giovedì di Europa League quello di ieri, che dopo gli impegni delle italiane in Champions League, ha visto scendere in campo altre tre formazioni nelle partite disputate ieri.

Il Milan di Pioli ha vinto sul campo del Celtic per 1-3 grazie alle reti di Krunic, Braim Diaz e Hauge, con il gol della bandiera per i biancoverdi firmato da Elyounoussi. La Roma ha vinto in rimonta contro lo Young Boys grazie alle reti di Bruno Peres e Kumbulla, che hanno risposto al vantaggio di Nsame. Cade il Napoli, che perde per 0-1 in casa contro l’AZ Alkmaar grazie alla rete firmata da De Wit.