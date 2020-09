Esposto alla Procura della Repubblica contro De Laurentiis

TORINO – Dopo la positività al Coronavirus registrata dal Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis si è sollevato un gran polverone.

Il presidente infatti era andato in assemblea di Lega con i chiari sintomi del virus, senza utilizzare il dispositivo di protezione personale: per questo il Codacons ha deciso di sporgere denuncia alla Procura di Milano contro il presidente del Napoli per epidemia dolosa, visto l’alto rischio di contagio a cui ha esposto gli altri presenti.