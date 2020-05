ESCLUSIVA – Pogba, il Real supera la Juventus. Il “Polpo” non farà sconti…

TORINO – Ancora non si hanno certezze sulla ripresa del campionato, ma una sicurezza c’è: il tormentone Pogba continuerà a tenere con il fiato sospeso i tifosi bianconeri per tutta l’estate. Dalle parti della Continassa, infatti, non si è mai smesso di sognare il grande ritorno del “Polpo”. Gli ostacoli sono infiniti, la strada è impervia e piena di difficoltà, ma Paratici, l’uomo che ha portato Cristiano Ronaldo alla Juventus, tanto per dire, proverà a tentare l’affondo vincente. Proprio Paratici ha spiegato come stanno le cose ai microfoni di Sky: “Pogba è un grandissimo calciatore, ma sicuramente questo tipo di giocatore farà fatica a trovare squadre che possano pagare il loro salario”. La volontà c’è, resta però troppo alto l’ingaggio del francese. Secondo fonti esclusive scovate dalla nostra redazione, nonostante quanto si legge, i campioni d’Italia avrebbero messo in stand by la trattativa. Tutto fermo, e non solo per l’emergenza Coronavirus. I 15 milioni di euro percepiti dal calciatore sono davvero troppi. Secondo quanto ci rivelano persone molto vicine al giocatore, il centrocampista non avrebbe alcuna intenzione di limarsi l’ingaggio, né di fare “sacrifici” economici. In queste ore, infatti, sembra essere il Real Madrid la squadra più accreditata a spuntarla e a garantirsi le prestazioni del talentuoso Paul.