ESCLUSIVA – Momo Sissoko: “Bisogna ripartire a tutti i costi. Allenamenti con mascherine? In Germania lo fanno…”

ROMA – Ai microfoni d JuveNews.eu è intervenuto – in esclusiva – Momo Sissoko, ex centrocampista bianconero. Con lui, che ringraziamo per il tempo che ci ha concessi, parliamo dell’eventualità di ripresa del campionato e, ancor prima, degli allenamenti.

In Germania e in Inghilterra si sta ripartendo in qualche modo. In Italia si ipotizza il 3 maggio come giorno utile per riprendere gli allenamenti. Che ne pensi?

Per forza si deve ripartire. Se il campionato non dovesse ripartire, possiamo dire che il calcio è morto. Questo è sicuro. Bisogna ovviamente aspettare, confrontarci con i medici, aspettare che la situazione migliori ma ipotizzare una data di ripartenza mi sembra giusto.

Si dovranno rispettare regole molto ferree: allenamenti a gruppi da 4, no alla docce comuni, mascherine per tutti. E’ attuabile?

In Germania lo fanno da giorni e funziona. Lo devono fare sia in Italia che in Francia, come nel resto dei Paesi. La situazione non è chiara. Parlare di calcio adesso può sembrare superfluo ma è importante ripartire in qualche modo.

Come ripartire?

Questa pandemia è stata una doccia fredda, qualcosa di drammatico. Molti club falliranno perchè non hanno soldi, piccole industrie non so se riusciranno ad alzarsi. Dopo la pandemia bisogna vedere chi ci riuscirà, sarà importante un aiuto da parte del Governo.

Di quanto tempo necessita un calciatore per tornare in condizione dopo questo periodo di stop?

3 settimane ci vorranno, non credo di più perché hanno già fatto la preparazione, hanno giocato partite importanti. In questi giorni, oltretutto, non sono stati fermi e sono dei professionisti.

Corsa allo scudetto: la Lazio è vicinissima…

Vedo sempre favorita la Juventus, la Lazio sta facendo una stagione impressionante ma i bianconeri hanno più esperienza.