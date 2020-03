ESCLUSIVA – Enzo Raiola: “Gravenberch alla Juve? Chi non lo vorrebbe…”

TORINO -In casa bianconera ogni attenzione è rivolta al big match di domani sera contro l’Inter. Ma non solo. Un occhio è sempre vigile sul mercato estivo. Anche a giugno, infatti, si scalderà il solito asse con Mino Raiola che potrebbe portare a Torino due talenti della sua pregiata scuderia. Un ritorno e una promessa: Pogba da una parte e Ryan Gravenberch, centrocampista 17enne che ha già esordito con gol nella prima squadra dell’Ajax. Gravenberch è considerato il crack dell’Ajax e in Olanda sono già tutti pronti a scommettere sul baby talento. Il classe 2002, finito già nei radar dei più grandi top club, ha il contratto in scadenza nel 2021. Ma quante possibilità ci sono – concretamente – di vederlo in serie A? Poche, se si ascoltano le parole di Enzo Raiola, collaboratore del noto Mino: “Proprio come con Halland, le squadre italiane non sono adatte per questo tipo di giovani. Se la Juve lo vuole? Non solo i bianconeri. Direi che tutti vogliono Ryan…”