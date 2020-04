ESCLUSIVA – Entourage Pogba: “Tante chiacchiere per riempire i giornali”

Di RM

TORINO – E’ tutto fermo per l’emergenza Covid19. Tutto fermo in parte, tranne il mercato della Juventus. Gli agenti 007 bianconeri continuano lavorare per rinforzare la squadra per la prossima stagione. E se in attacco Milik balza in cima alla lista delle preferenze, superando anche Icardi, a centrocampo scenderebbero le quotazioni di Paul Pogba. Secondo Sportmediaset infatti l’ingaggio del francese è troppo alto al momento per gli standard societari, per questo, per la stella francese, prende sempre più piede la pista che porta in Spagna, al Real Madrid. Almeno questo è quello che riferisce Sportmediaset. Per fare maggiore chiarezza sulla questione, i microfoni di Juvenews.eu intercettano – in esclusiva – Enzo Raiola, cugino e collaboratore stretto di Mino che invece ci rivela: “Per ora sono solo chiacchiere, le solite, solo per riempire i giornali”. Una smentita secca, dunque, o forse solo il solito depistaggio di mercato. Sarà testa a testa tra Juventus e Real?