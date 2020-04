ESCLUSIVA – Emerson Palmieri, trattativa solo rimandata. Paratici non lo molla

Di Rm

TORINO – Era stato chiaro Luis Fernando Garcia, agente di Emerson Palmieri quando aveva scelto proprio i nostri microfoni per confermare la trattativa con la ​Juventus: “Sentiremo la Juventus la prossima estate. Sul giocatore rimane vigile anche l’Inter”. C’era semplicemente una data da decidere, un tavolo intorno al quale riunirsi e discutere del giocatore chiudendo finalmente una trattativa che dura da mesi, forse da anni. Una data che già sarebbe stata fissata se poi, da lì a poco, non fosse scoppiata la pandemia che ha rovinato i piani della Vecchia Signora. Ma secondo le informazioni che ci giungono – in esclusiva – in queste ore, i contatti tra le parti non sono mai cessati. L’ultima telefonata, di circa un mese fa, si è conclusa con la promessa di un nuovo incontro quando le acque si saranno calmate. Luis Fernando Garcia, agente del giocatore ci ribadisce che al momento non ci sono novità, ribadendo, però, che non ce ne sono solo per ragioni ben comprensibili, non di certo per mancanza di interesse: “Al momento è tutto fermo, non ci sono grosse novità. A tempo debito ne riparleremo”.