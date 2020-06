ESCLUSIVA – Castrovilli si allontana: Paratici ci aveva riprovato ma…

TORINO – Tutti pazzi per Gaetano Castrovilli, giovane centrocampista classe 1997 di proprietà della Fiorentina. Il giocatore cresciuto nelle giovanili del Bari ha già catalizzato su di sé l’interesse di alcuni top club d’Europa e delle big d’Italia: Roma, Inter, Napoli e Juventus sarebbe le squadre che avrebbero manifestato maggiore interesse per il giocatore. Secondo le informazioni esclusive ricavate dalla nostra redazione, il Napoli, a gennaio, avrebbe offerto 35 milioni + 5 bonus alla Fiorentina. Offerta importante ma rispedita al mittente da Comisso. E non solo De Laurentiis. Anche Paratici avrebbe spinto nella scorsa sessione di mercato, per poi riaprire i discorsi con i viola qualche giorno fa. Ma come allora, la risposta del club toscano è stato un “no grazie”. Non sarà facile far cambiare idea al patron viola se non di fronte a una ghiottissima offerta che non può essere inferiore a 50 milioni di euro: questa è la cifra richiesta dalla Fiorentina. Ma ad oggi, secondo quanto ci riferiscono persone vicinissime al giocatore, l’unica certezza è che il centrocampista della Nazionale azzurra, almeno per il prossimo anno, vestirà ancora viola. Soprattutto post Coronavirus, con le squadre di Serie A non propriamente propense a spendere capitali nella prossima finestra di mercato.