ESCLUSIVA – Carnevali: “Sono tante le richieste per Boga, ma la Juventus…”

TORINO – Il mercato aprirà i suoi battenti – ufficialmente – solo a fine agosto visti gli spostamenti dovuti all’emergenza Coronavirus, ma i nomi forti che le big si vogliono contendere sono davvero molti, come sono tanti i giocatori che andranno in scadenza di contratto e le varie occasioni in giro nei vari campionati. La lista di mercato della Juventus è lunga ed è piena di nomi davvero interessanti. Tra questi nomi, stando alle informazioni delle ultime ore, ci sarebbe Jérémie Boga, attaccante del Sassuolo, sul quale si sono ormai concentrate le attenzioni di quasi tutte le big di A: dal Napoli al Milan, passando per l’Inter. E i bianconeri? Cosa c’è di vero? Davvero la Vecchia Signora avrebbe individuato nel giovane classe 1997 il sostituto ideale di Douglas Costa? Lo abbiamo chiesto – in esclusiva – a Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo: “Sono davvero tante le richieste per Boga e molte le squadre interessata ma, tra queste, non c’è la Juventus”.