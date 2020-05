ESCLUSIVA – Ag. Pjaca: “Tutto fermo. Se torna a Torino? Tutto da decidere…”

TORINO – In attesa che riparta il campionato, e ancor prima gli allenamenti collettivi, in casa bianconera si pensa al mercato in uscita. Molte sono le situazioni da definire e tanti sono i giocatori che rientreranno dal prestito e su cui si deve ancora valutare il futuro. Come quello di Marko Pjaca. L’attaccante croato, che ha da poco compiuto 25 anni, non sembra aver convinto pienamente e messo d’accordo tutti: non a caso è finito in prestito prima Schalke 04, poi alla Fiorentina e ora all’Anderlecht e in nessuna delle tre squadre ha mai inciso in maniera convincente. Ragione per la quale non è escluso che possa andar via anche dall’Olanda e far rientro a Torino. Tempo fa, il suo agente ci aveva comunicato quelle che erano le sue intenzioni:“È partito per Brussel per allenarsi con la squadra. Sul suo futuro? Al momento non so rispondere. Non conosciamo ancora le intenzioni dell’Anderlecht. Ogni giorno è un continuo divenire. Attendiamo…” Da allora, però, più nessuna novità, come ci rinconferma – in esclusiva – il suo agente, Marko Naletelic: “Al momento è tutto fermo, complice il Coronavirus e questo periodo dramamtico. Rispetto all’ultima volta non c’è nulla di nuovo. Non ci sono novità. Se tornerà a Torino? E’ presto per dirlo: E’ tutto ancora da decidere…”