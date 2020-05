ESCLUSIVA – Ag. Pjaca: “Il futuro? Bisogna capire cosa vuole fare l’Anderlecht”

Di RM

TORINO – In questi giorni si è parlato molto del futuro di Marko Pjaca, centrocampista dell’Anderlecht, in prestito dalla Juventus, e della nazionale croata. Due giorni fa è stato il suo compleanno e la società bianconera non ha perso occasione per dedicargli i migliori auguri attraverso i propri canali ufficiali. Da qualche giorni, inoltre, si ipotizza un possibile ritorno del giocatore a Torino, complice anche la chiusura dell”Eredivisie, il campionato olandese. Per fare chiarezza sul suo futuro abbiamo intervistato – in esclusiva – Marko Naletilic, agente del giocatore che ci ha detto: “E’ partito 5 giorni fa per Brussel per allenarsi con la squadra. Sul suo futuro? Al momento non so rispondere. Non conosciamo ancora le intenzioni dell’Anderlecht. Ogni giorno è un continuo divenire. Attendiamo…”