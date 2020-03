ESCLUSIVA – Ag. Matudi: “Sta bene, sta rispettando la sua quarantena. Ringrazia chi gli sta vicino”

Pochi giorni fa, il 17 marzo scorso con esattezza, la Juventus ha ufficializzato attraverso un comunicato apparso sui canali ufficiali la positività di Blaise Matuidi, che è in isolamento volontario domiciliare da mercoledì 11 marzo. Il giocatore bianconero, risultato asintomatico al virus, ha voluto comunque tranquillizzare tutti con un messaggio distensivo. Qualche giorno fa lo ha fatto anche sua moglie: “Serve che le persone stiano a casa. Ieri Blaise ha ricevuto i test, positivo ma state tranquilli: sta bene, anzi benissimo, è asintomatico come l’80% dei positivi”. Al coro si unisce il suo agente, Enzo Riola, cugino e collaboratore del famoso Mino che sceglie i nostri microfoni per rassicurare circa le condizioni del francese: “Sta bene, è asintomatico, sta rispettando solo la sua quarantena. Ma vuole tranquillizzare tutti e ringraziare chi gli è vicino”.