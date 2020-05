ESCLUSIVA – Ag Marko Pjaca: “Futuro? Ora non ci sono novità”

ROMA – Proprio oggi, Marko Pjaca ha compiuto 25 anni. Attraverso il proprio account Twitter, la Juventus non ha gli ha rivolto pubblicamente gli auguri auguri: “Tanti auguri, Marko Pjaca”. Un talento su cui i bianconeri avevano puntato tanto, sebbene, la sua stella è brillata sempre e solo a sprazzi e a luce intermittente. Non a caso è finito in prestito prima Schalke 04, poi alla Fiorentina e ora all’Anderlecht e in nessuna delle tre squadre ha mai lasciato il segno come ci si aspettava e augurava. Ma che notizie si hanno sul suo futuro? L’abbiamo chiesto al suo agente, Marko Naletelic: “Al momento è tutto fermo. Non ci sono novità. Se tornerà a Torino? E’ presto per dirlo”.