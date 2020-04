ESCLUSIVA – Ag Kean: “Scambio con la Roma? Nulla di vero”

TORINO – Il futuro dell’ex bianconero Moise Kean resta tutto da scoprire. E probabilmente, si dovrà aspettare la fine di questa stagione per capire quelli che saranno i risvolti futuri. Vi avevamo aggiornato, tramite le parole esclusive del suo entourage, del desiderio da parte dell’Everton di puntare ancora sul giocatore, nonostante un’annata difficile. Eppure, è di oggi la notizia di un possibile scambio Kean-Under con la Roma. Carletto Ancelotti, infatti, non ha mai fatto mistero di apprezzare il giocatore giallorosso. In casa capitolina invece, la cessione del turco garantirebbe una preziosa plusvalenza e visto e considerato che, dopo una stagione deludente del giocatore, la Roma non potrà più chiedere i 40 milioni inizialmente pretesi, starebbe vagliando proprio l’ipotesi di uno scambio con gli inglesi. Oltretutto, Fonseca gli preferisce Kluivert e in giallorosso sarebbe davvero poche le possibilità di giocare. Per fare chiarezza sul futuro del giovane Kean e sull’ipotesi che possa essere intavolato questo scambio, i nostri microfoni intercettano – in esclusiva – l’entourage dell’ex Juventus: “Al momento non c’è nulla. Nessun discorso. Soliti rumors di mercato infondati”.