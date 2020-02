ESCLUSIVA – Ag. Emerson Palmieri: “Ogni discorso verrà fatto a maggio”

Di RAMONA MARCONI

La Juventus è pronta ad approfittare di una ghiottissima opportunità che arriva dalla Premier. Emerson Palmieri, oggetto del desiderio da sempre dichiarato, ha perso il posto da titolare nelle nel Chelsea di Frank Lampard ed è per questo che i campioni d’Italia continuano a monitorare la vicenda con un certo interessare. In estate, infatti, si tenderà l’affondo decisivo dopo un corteggiamento che dura da qualche anno. L’italo-brasiliano non gradisce il poco spazio che sta ottenendo in Blues ed è per questo che a fine stagione potrebbe decidere di accasarsi in altre squadre, magari approdando proprio in Serie A dove, oltre ai bianconeri, ci sarebbe anche l’Inter pronta ad ingaggiarlo. Ma come stanno attualmente le cose? Lo abbiamo chiesto – in esclusiva – a Luis Fernando Garcia, agente del giocatore: “Sappiamo bene dell’Interesse della Juventus ma anche dell’Inter. Fino ad adesso non si è parlato di cessione con il Chelsea, né ci è giunta alcuna offerta ufficiale. Credo che fino a maggio non ci saranno offerte ufficiali da parte dei due club. In estate decideremo cosa fare”.