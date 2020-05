ESCLUSIVA – Ag. Emerson Palmieri: “Nessuna novità al momento, ma la Juventus…”

TORINO – Emerson Palmieri continua ad essere uno degli obiettivi più conclamati e dichiarati della Juventus. Nulla di nuovo sino a qui, come tra l’altro vi avevamo raccontato e documentato in esclusiva su Juvenews.eu. La novità sarebbe però l’apertura da parte del Chelsea alla cessione del giocatore a un prezzo di saldo, o comunque a un prezzo che fino a qualche tempo fa e prima della stessa emergenza Coronavirus sembrava impensabile. Sarri, che lo conosce bene visto che lo ha allenato ai tempi del Chelsea, ha fatto espressamente il suo nome alla dirigenza bianconera che, dal canto suo, non ha mai smesso di parlare con Luis Fernando Garcia, agente del difensore. Paratici e l’entourage del giocatore avrebbero un accordo di massima, o comunque la promessa di tornare a discutere del giocatore quando il campionato sarà ultimato e quando si riaprirà, ufficialmente, la sessione estiva di mercato. Ed è per questo che i nostri microfoni intercettano – di nuovo – il procuratore del ragazzo: “La Juventus ha sempre manifestato interesse per il mio assistito, ma al momento non ci sono novità, non ho più avuto modo di sentire nessun club di Serie A. Aspettiamo che si concluda il campionato”.