ESCLUSIVA – Ag Buffon: “Futuro? L’intenzione è rimanere un altro anno ma…”

TORINO – In questi giorni si era parlato con insistenza del rinnovo per un altro anno di Gigi Buffon alla Juve. Una notizia che in realtà non ha fatto “notizia” visto e considerato che il portierone e simbolo bianconero già aveva aperto a questa ipotesi. Oltretutto, qualche mese fa, Silvano Martina, agente del campione del mondo ci aveva rivelato che le intenzioni erano proprio queste. Per tali ragioni, abbiamo deciso di contattare il suo agente per avere un quadro più chiaro: “Per ora non c’è niente, è tutto fermo. Se ne riparlerà quando ripartirà tutto e se ripartirà tutto, a questo punto.” E’ tutto fermo per emergenza Coronavirus, ma Gigi lo ha già fatto sapere al suo procuratore. Gli ha palesato, di nuovo, le sue intenzioni di chiudere la sua carriera alla Juve e poi puntare a ricoprire qualche ruolo societario: “L’intenzione è questa. Ma aspettiamo di capire cosa ne sarà di questa e della prossima stagione calcistica”.