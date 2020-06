ESCLUSIVA – Ag Buffon: “Al momento tutto fermo ma la volontà di Gigi è di rimanere”

TORINO – In casa bianconera, in attesa di stabilire quelle che saranno le partenze, ma anche le conferme per la prossima stagione, il nodo principale da sciogliere è legato al futuro di Gigi Buffon. Il contratto che lega il portierone con la Juventus è di solo un anno, dunque scadrà a giugno. Il giocatore vuole finire il campionato e queste 12 partite rimanenti per poi decidere sul da farsi. La sensazione, al momento, è che Gigi voglia prolungare per un altro anno per poi ricoprire vesti societarie. Così ci aveva fatto intendere Silvano Martina in qualche intervista precedente. Ed è proprio il procuratore del classe 1978 a parlare del suo assistito – in esclusiva – ai nostri microfoni: “Tutto fermo al momento, come il campionato. Aspettiamo di finire questa stagione e queste ultime partite rimanenti per poi decidere”. La volontà sembra andare verso una sola direzione: chiudere la carriera a Torino per poi ricoprire un ruolo in società. Martina ci risponde così: “Sì, diciamo che l’intenzione sarebbe quella, ma attendiamo per avere un quadro più chiaro”.