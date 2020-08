Eriksen: “Siamo in finale e vogliamo vincere ancora”

TORINO – Il calciatore dell’Inter Christian Eriksen ha parlato intervistato dai microfoni delle reti ufficiali nerazzurre.

Queste le sue parole in vista della finale di Europa League: “Abbiamo vinto diverse partite, ora siamo in finale e vogliamo vincere ancora. È stato bello giocare la finale di Champions League l’anno scorso con il Tottenham, ma non è stato bello perderla e l’obiettivo è far sì che la situazione sia diversa quest’anno”.

