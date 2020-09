Eriksen: “Ero abituato ad essere sempre titolare, ora vedremo cosa pensa l’allenatore”

TORINO – Il calciatore dell’Inter Christian Eriksen ha parlato intervistato dai microfoni di DR Sporten.

“Ora c’è stata un po’ di vacanza, poi la nazionale, non ho davvero indicazioni su come andrà nel club quando tornerò. Certo, spero di tornare e ripartire tutti da zero. Poi bisogna vedere cosa pensa l’allenatore. Ero abituato ad essere sempre titolare, è una situazione nuova, bisogna elaborarla e guardandosi indietro capire se sia stato giusto o sbagliato. Sento di aver fatto la mia parte, nel complesso sono contento di essere all’Inter. E sono ancora felice”.