Emre Can: “Complimenti a tutti! Un privilegio aver vestito la maglia della Juve”

TORINO – L’ex calciatore della Juventus ora al Borussia Dortmund Emre Can ha postato dopo la vittoria dello Scudetto dei bianconeri.

Il calciatore, in prestito al BVB da gennaio e ora riscattato, ha festeggiato sul suo profilo Instagram la vittoria del nono Scudetto consecutivo per i bianconeri, a cui ha partecipato con 8 presenze, tutte nella prima parte della stagione: “Forza Juve! Congratulazioni a tutti per aver vinto un altro titolo in Serie A. È stato un privilegio vestire il famoso bianconero e far parte di uno storico e meraviglioso club.”