Emerson Palmieri torna nel mirino della Juve

TORINO – Con il mercato di gennaio ancora lontano, la Juventus sta pianificando alcune mosse per migliorare la rosa a disposizione del tecnico Andrea Pirlo.

Negli ultimi giorni nelle stanze della Continassa è tornato di moda il nome di Emerson Palmieri: il terzino classe 1994 del Chelsea è di fatto fuori dal progetto di Lampard e in panchina da inizio anno, con i bianconeri che stanno pensando ad un nuovo assalto per portarlo a Torino dopo aver provato per varie sessioni ad acquistarlo.