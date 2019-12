TORINO – La Juve continua a monitorare il mercato internazionale. Oltre al centrocampo, infatti, la squadra di Sarri è ala ricerca di un terzino sinistro. Come riporta La Stampa, Paratici avrebbe messo nel mirino Emerson Palmieri. Il terzino mancino è già stato guidato dal tecnico bianconero la scorsa stagione che adesso vorrebbe portarlo a Torino. I blues avrebbero dato il via libera per la sessione estiva del mercato, ma Paratici vorrebbe anticipare i tempi.