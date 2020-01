Dzeko: “Vittoria di Genova che dà fiducia per le prossime gare. Juve? Non ci sarò, ma spero i miei compagni guadagnino la semifinale”

TORINO- Intervenuto ai microfoni di Roma TV, il centravanti bosniaco Edin Dzeko ha parlato della situazione attuale del club giallorosso: “Le ultime sconfitte erano colpa nostra, ma con il Genoa abbiamo reagito alla grande. Bravi tutti, specialmente Spinazzola che ha fatto una grande partita. Questo successo ci darà morale per le prossime gare. Juve? Non sarò in campo, ma spero che i miei compagni conquistino la semifinale. Gol? Le critiche non mi spaventano, penso solo a dare il massimo per la squadra”.