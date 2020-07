TORINO – L’attaccante della Roma Edin Dzeko ha parlato dopo la vittoria ottenuta sul Torino ieri sera per 2-3.

Il bosniaco, per cui la Juventus ha chiesto informazioni, ha parlato ai microfoni di Roma TV in vista della partita di sabato contro i bianconeri: “Abbiamo questa partita importante sabato e dobbiamo pensare a questa, ma la testa un po’ inizia ad andare verso la partita che si giocherà in Germania”.

