Dzeko aspetta la Juve

TORINO – La Juventus continua a cercare una punta per il prossimo anno, con Gonzalo Higuain destinato a partire.

Fabio Paratici sta vagliando molti nomi in giro per l’Europa, ma la candidatura più forte sembra essere quella dell’attaccante della Roma Edin Dzeko: il bosniaco si sarebbe detto disponibile al trasferimento a Torino, con i giallorossi che hanno trovato il sostituto in Milik e aspettano una chiamata della Juventus.

