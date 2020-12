Dynamo Kiev-Juventus: la gara di andata

TORINO – La Juventus scenderà in campo domani sera contro la Dynamo Kiev, per la penultima partita della fase a gironi della Champions League, con i bianconeri già qualificati agli ottavi.

Attraverso il suo sito internet, la Juventus ha ripercorso le fasi della partita di andata, vinta grazie alla doppietta di Alvaro Morata.

“Nella partita di andata la Juventus è riuscita a superare, grazie alla doppietta di Morata, una Dinamo Kiev che nella prima parte della gara si è resa raramente pericolosa dalle parte di Szczesny subendo le iniziative bianconere senza riuscire a controbattere con efficaci azioni offensive.

Nella ripresa invece, dopo lo svantaggio per il gol dell’attaccante spagnolo al primo minuto del secondo tempo, i giocatori di Lucescu hanno alzato molto il proprio baricentro , cercando attraverso il pressing alto di ostacolare la costruzione del gioco degli uomini di Pirlo.

Il possesso palla nei secondi quarantacinque minuti è stato più alto quello della Juventus, costretta spesso ad un fraseggio anche complicato per districarsi dal primo pressing degli ucraini, che hanno guadagnato campo portando in diverse occasioni molti giocatori (come si può vedere nel video) sulla trequarti degli ospiti.