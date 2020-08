Dybala vuole esserci contro il Lione

TORINO – La Juventus continua la sua marcia di avvicinamento alla partita di Champions League contro il Lione.

Venerdì sera i bianconeri saranno in campo per ribaltare l’1-0 subito all’andata in Francia e per cercare di staccare il pass per le final eight in Portogallo: Paulo Dybala sta cercando di recuperare dall’elongazione all’adduttore della coscia sinistra che lo ha bloccato nella sfida contro la Sampdoria, e tra domani e mercoledì lo staff medico farà il punto sulla situazione cercando di capire se Paulo potrà giocare contro i francesi.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<