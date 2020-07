Dybala: “Siamo fieri di noi, pensiamo già al decimo titolo ma ora testa alla Champions”

TORINO – L?attaccante della Juventus Paulo Dybala ha parlato intervistato dal quotidiano inglese The Guardian del progetto di beneficenza “Common Goal” che lo vedrà impegnato con la famiglia e il suo entourage.

“Prima donavo in beneficenza, ma l’ho sempre fatto in modo anonimo, perché lo scopo non è quello di ottenere pubblicità ma di aiutare chi è nel bisogno. Ma penso che far parte di questa iniziativa, essere una delle 159 persone che lavorano insieme, sia importante in un modo diverso. Ci siamo riuniti in gruppo e vogliamo lavorare in solidarietà con le persone meno fortunate di noi.”

“Il progetto Common Goal è qualcosa che ho deciso con la mia famiglia e le persone con cui lavoro, e mia madre sarà molto coinvolta nel movimento. Per lei questo è un progetto bellissimo e molto importante. Abbiamo sempre cercato di aiutare le persone. A mia madre piace sempre dirmi che è qualcosa che devo fare, e ovviamente devo rispettare la sua opinione. A volte guardo la società e vedo cose che vorrei cambiare. Sembra ridicolo, ma mi piacerebbe poter cambiare il mondo in piccolo.”

“La verità è che il calcio è un’arma potente. Per qualsiasi motivo, le cose che diciamo sono ascoltate in tutto il mondo e molte persone prestano più attenzione ai calciatori che ai presidenti, ai primi ministri e ai politici importanti. Penso che dobbiamo usare il potere che ci viene dato per inviare messaggi positivi e per essere forti modelli. Credo che se tutti nel calcio si unissero, potremmo dare dare molto, per aiutare le persone bisognose e soddisfare le ambizioni di così tanti bambini.”

“Conosco così tante persone, mie amiche, che si sono avvicinate così tanto ma il calcio è come la vita, molte volte non si tratta solo di quello che fai, ma di chi lo vede e di cosa ne pensa. Lungo la strada hai bisogno di molta fortuna. Molti miei amici non ce l’hanno mai fatta, e ad un certo momento si sono trovati un po’ persi, non sapendo cosa fare e da che parte andare. Ho avuto la fortuna di arrivare dove sono, ma se non fosse successo non ho idea di cosa avrei fatto.”

“Questo è ciò a cui continuo a pensare. Molti giovani che sognano di sfondare nel calcio non imparano mai nient’altro e non conoscono mai tutti i percorsi alternativi che avrebbero potuto essere lì per loro. Penso che l’istruzione sia uno strumento molto potente per dare una mano alle persone. Una volta che una persona ha un’istruzione, può ottenere molte cose. Il calcio può aiutare le persone a studiare, dare loro un futuro e il potenziale per vivere una vita piena”.

“Spero di avere più tempo per stare con la mia famiglia ma anche per aiutare gli altri. Può essere dura mantenere concentrazione e ambizione ma ogni vittoria è speciale. Credo sia la cosa più importante, mi piace vincere, i miei compagni amano vincere, ma è il desiderio che ci rende vincenti. Aiuta avere i calciatori più forti al mondo in ogni posizione. Siamo fieri di noi, vincere 9 titoli di fila è incredibile, pensiamo già al decimo”.

“Ora dobbiamo pensare alla Champions. E’ stata una stagione già molto lunga. Dalla prima partita contro il Lione cinque mesi fa sono accadute tante cose nel mezzo, sappiamo cosa possiamo raggiungere. Sarà strano giocare la Champions senza tifosi e una sola partita ma prima dobbiamo vincere a Torino. Per ora è tutto quello che conta”.

