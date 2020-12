Dybala: “Viaggiare con la Juventus è stata fonte di ispirazione, mi ha insegnato a non avere paura”

TORINO – Il calciatore della Juventus Paulo Dybala ha parlato in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di SoccerBible, parlando della sua vita sportiva e non.

“Penso di essere sempre stato una persona molto rilassata. Chiaramente, dipende da diverse cose e aspetti, inizi a cambiare e sviluppare la tua personalità. Ma mi considero sempre una persona dal basso profilo, umile, indipendentemente dall’attenzione dei media che posso avere a causa della mia professione”.

BENEFICIENZA – “Quando ero più giovane non avevo l’opportunità di fare cose del genere, ma la mia famiglia mi ha sempre insegnato di aiutare il prossimo e ad essere di sostegno. Ora, in qualità di calciatore con una grande esposizione ai media, la mia voce può essere più forte e più influente. Penso che i giocatori debbano essere da esempio e inviare messaggi alle generazioni più piccole che saranno quelle in grado di cambiare il mondo. Io e i miei compagni di squadra siamo in grado di rappresentare valori forti a tante persone tramite associazioni come Common Goal e King Children, penso che sia una cosa bellissima”.

“Quando King Children ha presentato il progetto e abbiamo avuto l’opportunità di lavorare insieme, l’idea di partire da zero e di essere coinvolti dall’inizio alla fine, dal logo, a come vengono creati gli occhiali da sole utilizzando la stampa 3D, era qualcosa che mi è piaciuta molto e, naturalmente, creare tutto con zero rifiuti e inquinamento. Molte persone potrebbero non saperlo, ma la produzione di occhiali da sole crea molti rifiuti. Sono molto contento di essere coinvolto nel progetto”

STILE – “Mi piace. Cerco sempre di curarmi ma non penso a cosa indossare 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Qualche volta mi piace cambiare e provare nuove cose, ma non forzo nulla. Provo ad essere il più naturale possibile, provo ad essere me stesso. Penso che sia importante avere la propria immagine, perché credo che il modo in cui vesti e come esprimi te stesso dica molto su di te. Penso che sia molto importante”.

TATUAGGI – “Sì, tutti i miei tatuaggi hanno un significato. Il tatuaggio sul mio braccio è molto significativo per me perché le persone lo associano molto a me. Molte persone mi mandano foto dicendo che hanno fatto lo stesso tatuaggio dopo averlo visto.”

CRESCITA – “Sì sono cresciuto in fretta, e l’ho notato quando avevo 21 o 22 anni. Sono tornato insieme ai miei amici storici di una vita e mi sono sentito un po’ più vecchio, o come se avessi un’altra mentalità per tutte le cose che ho dovuto passare. A quell’età avevo già viaggiato per tutto il mondo con la Juventus e visto molte cose. Questa è stata una vera fonte di ispirazione. Mi ha insegnato di non avere paura delle nuove cose. Molte volte, le persone di piccole città hanno paura di partire, hanno paure che gli manchi casa, paura che l’incertezza non vada via. È normale, mancava casa anche a me quando ero a Cordoba ed ero a solo mezz’ora di distanza da casa mia. Fa tutto parte del sacrificio. Quindi, come ho detto prima, sono cambiato molto e mi vedo diverso rispetto a quanto ho fatto nove anni fa”.

AMICI – “Ho sempre cercato di avere piccoli gruppi di persone intorno a me. Ovviamente, nel tempo incontri nuove persone, impari cose nuove e questo è normale. A volte pensiamo di stare con le persone che saranno lì con noi per il resto della nostra carriera calcistica, ma spesso ci sbagliamo. Penso che quelle siano esperienze che dobbiamo attraversare. Grazie alle mie esperienze mi sento molto più preparato per la vita e il calcio. Rispetto a nove anni fa penso di essere cambiato molto nel modo in cui sono, nel modo in cui penso e nel modo in cui vedo le cose, ma non credo di aver cambiato molto i miei amici. Le persone con cui sto e le persone con cui parlo sono ancora praticamente le stesse di prima.”

FAMIGLIA – “Penso che molte persone mi abbiano aiutato a crescere. Ovviamente la mia famiglia è sempre stata lì per me, fisicamente e spiritualmente. Mia madre ha avuto un ruolo fondamentale nella mia vita, così come mio padre. Lo abbiamo perso quando ero giovane, ma credo che mia madre sapesse come farsi carico della situazione. Non è per nulla facile. È una delle persone più importanti della mia vita per tutto quello che ha fatto, non solo per me, ma per i miei fratelli, la mia famiglia.”

MOTIVAZIONE – “La mia motivazione è sempre stata il calcio. Ho preso la passione dai miei fratelli e amo così tanto questo sport che do sempre il massimo. Quando sei giovane, non hai idea di cosa possa succedere. Per ogni giocatore che ce la fa, ce ne sono altri venti che non vanno avanti. Ovviamente c’è l’ispirazione che arriva dal crescere; ti trasporta mentre maturi. La tua mentalità si evolve, vuoi cose nuove. Mi pongo sempre nuovi obiettivi anno dopo anno. Non è come se avessi un obiettivo per i prossimi dieci anni. Il mio obiettivo quest’anno è ottenere tutto ciò che volevo. Il prossimo vedrò cosa è cambiato o cosa no.”

CALCIO – “Anno dopo anno, qualcosa cambia sempre. Quando giochi per decenni, vedi cambiamenti molto grandi. Non sono cambiate solo le regole, ma anche il modo in cui si gioca in campo. La velocità con cui giochiamo oggi è totalmente diversa e penso che anche la media dei gol sia aumentata. Tutto cambia. Il calcio è molto fisico oggi. Tutte le squadre sono preparate fisicamente in modi diversi. Penso che giocare senza tifosi quest’anno abbia cambiato molto il calcio che stiamo vivendo. Le partite sono totalmente diverse. Penso che la pressione sui giocatori sia molto differente. Molti giocatori che sentono la pressione del pubblico adesso giocano più rilassati ora e penso che rendano persino meglio di prima. Penso che ci siano anche giocatori che hanno bisogno di quell’adrenalina della folla, dalla pressione e di quell’atmosfera, così possono stare all’erta, così possono rimanere concentrati sul campo. Penso che anche tutto questo sia cambiato. Ma sì, rispetto a quello che era dieci anni fa, il calcio è totalmente diverso ora.”

PRESSIONI – “I giocatori sono molto esposti al giorno d’oggi, questo è normale. Non solo per i social media, ma per tutto ciò che ruota intorno a noi. A volte non abbiamo fatto nulla, ma siamo esposti a cose che non abbiamo fatto. Ma, come ho detto, penso che devi sapere come utilizzare le piattaforme di social media per mandare messaggi costruttivi. Dovremmo essere tutti in grado di esprimerci in modo sincero senza essere giudicati. Penso che sia la cosa più importante. Abbiamo tutti punti di vista diversi, a volte potremmo sbagliarci, ma tutti vediamo le cose a modo nostro. Come stavo dicendo, cerco sempre di essere me stesso. Cerco di non vendere un’immagine che non sia la mia solo per compiacere qualcun altro o per piacere alle persone in generale. Se non mi sento rappresentato in qualcosa, non lo faccio.”

