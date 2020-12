Dybala verso una maglia da titolare

TORINO – La Juventus continua a preparare la partita in programma domenica alle 18 contro il Genoa, per la quale Paulo Dybala sembra quasi sicuro di una maglia da titolare.

Dopo la titolarità nel derby e il riposo contro il Barcellona infatti, sembra che la Joya sia destinata a tornare in attacco in coppia con Cristiano Ronaldo, in un campo che lo scorso anno lo ha visto grande protagonista. Nel 3-1 della scorsa stagione infatti, Dybala firmò un super gol che permise alla Juventus di continuare la sua fuga verso il nono Scudetto consecutivo. Pirlo spera in una nuova grande prestazione della Joya, che la Juventus continua ad aspettare nella sua miglior veste.

>>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<