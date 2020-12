Dybala verso una maglia da titolare

TORINO -La Juventus affronterà il Genoa domani alle 18 nella cornice di Marassi, con Andrea Pirlo che potrà contare nuovamente su Alvaro Morata, a cui è stata ridotta la squalifica.

Nonostante il rientro dello spagnolo però, a cui il giudice sportivo ha ridotto la squalifica ad una giornata, già scontata nel derby, il piano della partita del tecnico della Juventus non dovrebbe cambiare. In avanti dovrebbe quindi esserci Paulo Dybala al fianco di Cristiano Ronaldo, con la Joya che avrà un’altra occasione per mettersi in mostra.

