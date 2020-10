TORINO – Paulo Dybala è pronto a riprendersi la Juventus e, dopo lo stop che dalla fine della scorsa stagione lo sta costringendo ai box, sta scaldando i motori in vista dell’inizio della Champions League.

Nell’esordio europeo stagionale per Pirlo infatti, la Joya dovrebbe guidare il fronte d’attacco insieme a Morata, con uno tra Chiesa e Kulusevski che dovrebbe accomodarsi in panchina. Dybala è carico e pronto a riportare la sua Signora il più in alto possibile.