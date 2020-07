Dybala verso il rinnovo

TORINO – Non solo mercato per la Juventus, ma anche tempo di rinnovi, con quello di Paulo Dybala che sembra essere in dirittura d’arrivo.

La Joya e la Juventus vogliono infatti rinnovare il contratto che lo lega, con i bianconeri che hanno intenzione di fare della Joya una vera e propria bandiera: il pensiero è condiviso da Dybala, che rinnoverà il suo contratto fino al 2025. Ancora qualche dettaglio da limare, ma la

Joya presto rinnoverà con un contratto da top player che lo porterà a guadagnare almeno 12 milioni di euro a stagione.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<